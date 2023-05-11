СМИ сообщили о вероятном продлении зерновой сделки на два месяца

Зерновую сделку России и Украины, вероятно, продлят еще на два месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Стамбуле.

По словам собеседника агентства, о продлении сделки на такой срок удалось договориться по итогам двухдневных дискуссий, в которых участвовали представители России, Украины, Турции и ООН.

Летом 2022 года РФ и Украина договорились возобновить экспорт украинского зерна по Черному морю. Гарантами зерновой сделки выступили Турция и ООН. Россия в рамках сделки получила гарантии для экспорта своего зерна и удобрений (он не должен попадать под санкции).

Осенью после атаки украинских дронов на корабли в Севастополе Москва приостановила свое участие в сделке, но затем возобновила его. Урегулировать ситуацию помогла Анкара.

В марте 2023-го Россия согласилась продлить сделку на 60 дней вместо 120. В Кремле назвали это «жестом доброй воли» со стороны РФ, так как российские условия не выполняются - в том числе сохраняются препятствия для покупок российского зерна (Россельхозбанк отключен от международной системы платежей SWIFT).