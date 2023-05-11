$76.69-0.1384.15-0.76

СМИ сообщили о вероятном продлении зерновой сделки на два месяца

Зерновую сделку России и Украины, вероятно, продлят еще на два месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Стамбуле.

СМИ сообщили о вероятном продлении зерновой сделки на два месяца
© РИА Новости

По словам собеседника агентства, о продлении сделки на такой срок удалось договориться по итогам двухдневных дискуссий, в которых участвовали представители России, Украины, Турции и ООН.

Летом 2022 года РФ и Украина договорились возобновить экспорт украинского зерна по Черному морю. Гарантами зерновой сделки выступили Турция и ООН. Россия в рамках сделки получила гарантии для экспорта своего зерна и удобрений (он не должен попадать под санкции).

Осенью после атаки украинских дронов на корабли в Севастополе Москва приостановила свое участие в сделке, но затем возобновила его. Урегулировать ситуацию помогла Анкара.

В марте 2023-го Россия согласилась продлить сделку на 60 дней вместо 120. В Кремле назвали это «жестом доброй воли» со стороны РФ, так как российские условия не выполняются - в том числе сохраняются препятствия для покупок российского зерна (Россельхозбанк отключен от международной системы платежей SWIFT).

Срок действия сделки истекает 18 мая. В Анкаре заявляли, что на переговорах, начавшихся в мае, обсуждается переподключение Россельхозбанка к SWIFT и посредничество турецкого банка в платежах.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий