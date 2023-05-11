Один из кандидатов в президенты Турции снял кандидатуру

Кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже за три дня до выборов вышел из борьбы за высший пост. Как сообщает РИА Новости, по опросам за него были готовы проголосовать лишь 2% избирателей.

«Я хочу, чтобы каждый дом отдал голос за Партию отечества. Я же снимаю свою кандидатуру с президентских выборов. Будьте счастливы», — выступил Индже с заявлением на местных телеканалов.

В качестве причины такого решения политик назвал неадекватное и излишнее давление на него со стороны, которые обрело форму различных провокаций, обвинений и дезинформации.

Сейчас на президентских Турции остаются три кандидата — действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, единый кандидат от оппозиционного «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу и кандидат от альянса Ata Синан Оган.