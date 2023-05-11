«Евровидение-2023» без России: певцы с накрашенными губами и скандалы

Вечером 9 мая в Люксембурге прошел первый полуфинал музыкального конкурса «Евровидение», ознаменовавшийся скандалом. Об этом пишет «Комсомольская правда».

В прошлом году в конкурсе победила украинская группа Kalush Orchestra. При этом коллектив выкрикивал со сцены политические высказывания, что запрещено правилами «Евровидения». Однако, несмотря на то, что конкурс по правилам принимает страна, музыканты которой стали победителями, из-за ситуации на Украине в этом году конкурс было решено провести в Ливерпуле.

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При этом от участия в нем по финансовым причинам отказались Черногория, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Андорра, Словакия, Люксембург, Монако и Болгария. Сокращение числа участников увеличивает взносы для оставшихся стран. Россия и Белоруссия также не принимают участия в конкурсе из-за санкций на фоне российской спецоперации на Украине.

Первый полуфинал «Евровидения» прошел 9 мая. И ознаменовался скандалом. Поклонникам конкурса не понравилась идея организаторов собирать всех полуфиналистов на сцене для объявления результатов. В итоге нововведение было отменено за несколько часов до старта первого полуфинала.

При этом никаких сенсаций в песенном плане 9 мая не случилось. Однако необычным номером отметились представители Хорватии - группа Let 3. Коллектив, состоящий из мужчин, поразил зрителей усами и накрашенными губами, а также розовым лаковым плащом и таким же маникюром. В итоге солисты сорвали с себя верхнюю одежду, оставшись на сцене в трусах под рев зрительного зала.

Среди выступающих были и более традиционные коллективы: «невероятной красоты израильтянка с горячими танцами и шпагатом, воинственная норвежка в доспехах, ребята с Мальты, братья-близнецы битловского вида из Азербайджана», отмечает газета.

Фаворитами конкурса в этом году эксперты считают Финляндию. «А сторонники теории заговора уверены, что это - подарок финнам за недавнее вступление в НАТО. Еще один фаворит - Швеция, которая тоже подала заявку в Североатлантический альянс», - отмечается в статье.

Финны - певец Кяарийа и его команда - в финал действительно прошли, хотя пели на родном языке. При этом в ходе выступления «фронтмен оседлал своих коллег, для чего-то вставших на четвереньки, да так и погнал к победе».

По итогам первого полуфинала, кроме Финляндии, в финал конкурса вышли Хорватия, Молдова, Швейцария, Чехия, Израиль, Португалия, Швеция, Сербия и Норвегия. Второй полуфинал состоится 11 мая, а финал – 13 мая.