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Канцлер ФРГ Шольц посетит Южную Корею 21 мая

Канцлер Германии Олаф Шольц посетит Южную Корею 21 мая для встречи с президентом страны Юн Сук Ёлем. Об этом сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на высокопоставленного немецкого чиновника. Шольц совершит поездку после участия в саммите G7 в Хиросиме.

Шольц посетит Южную Корею
© Газета.Ru

Ожидается, что в ходе визита Шольц сначала посетит демилитаризованную зону, которая разделяет Южную и Северную Корею. Затем он проведет двустороннюю встречу с президентом Южной Кореи. Канцлера Германии будет сопровождать его жена Бритта Эрнст.

Шольц станет первым немецким лидером, который посетит Сеул за 13 лет после визита Ангелы Меркель в 2010 году для участия в саммите G20. Он также станет первым канцлером Германии, который посетит Сеул для двусторонней встречи c президентом страны за 30 лет после визита бывшего канцлера Гельмута Коля в 1993 году.

Ранее стало известно, что страны «большой семерки» намерены подать сигнал Китаю, объявив о совместных усилиях по противодействию «экономическому принуждению» на саммите в Хиросиме.

Встреча лидеров стран –членов «большой семерки» пройдет в Хиросиме с 19 по 21 мая.

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