Женщину задержали на 13 часов, приняв ее за протестующую на коронации Карла III

"Я просто сидела там и ждала начала коронации. Затем я поняла, что налетела полиция и надела наручники на целую кучу людей. Я пыталась сказать все, что могла, чтобы заявить, что я не принадлежу к этой группе [протестующих], но ничего не помогло изменить ситуацию", - сказала она.