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Женщину задержали на 13 часов, приняв ее за протестующую на коронации Карла III

Во время коронации Карла III 36-летнюю архитектора Элис Чемберс продержали 13 часов в участке, приняв ее за участницу акции протеста Just Stop Oil, рядом с которой она случайно оказалась на торговом центре. Об этом пишет "Би-би-си".

Женщину задержали на 13 часов, приняв ее за протестующую на коронации Карла III
© РИА Новости

Архитектор рассказала, что на нее надели наручники, сняли отпечатки пальцев и допросили в полицейском участке. Полиция заявила, что сейчас рассматривает инцидент и пытается установить все детали произошедшего.

"Я просто сидела там и ждала начала коронации. Затем я поняла, что налетела полиция и надела наручники на целую кучу людей. Я пыталась сказать все, что могла, чтобы заявить, что я не принадлежу к этой группе [протестующих], но ничего не помогло изменить ситуацию", - сказала она.

Когда полицейские все-таки выслушали Чемберс, они, по ее словам, "были в шоке".

"Никто не должен подвергаться длительному аресту только потому, что он - невинный свидетель", - заявила Элис Чемберс.

В день коронации в Лондоне было арестовано 64 человека. По словам представителей британской полиции, 52 из них были арестованы в связи с опасениями, что люди собираются сорвать мероприятие. Четырем людям предъявлены обвинения.

Ранее "Газета.Ru" сообщила, что носительница мечей на коронации Карла III справилась с ролью при помощи обезболивающих.

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