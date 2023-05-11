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ЕС призвал Грузию не пускать российские самолеты на свою территорию

Евросоюз не разрешает своим авиакомпаниям полеты в Россию и призывает Грузию, которая претендует на вступление в ЕС, поддерживать санкции против Москвы в сфере авиации. Как сообщает ТАСС, об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано говоря о решении РФ возобновить авиасообщение с Грузией.

«Также ЕС призывает Грузию не пускать на свою территорию небезопасные российские самолеты, поскольку санкции ЕС и США не позволяют оказывать услуги России по лицензионному обслуживанию американских и европейских самолетов», — добавил он.

Напомним, что 10 мая президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая, а также снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в эту страну и разрешил продажи туров в республику.

В Грузии на решение российских властей отреагировали неоднозначно. В частности, президент Саломе Зурабишвили призвала власти созвать Совбез для обсуждения визового режима для россиян, назвав решение Кремля провокацией. Вместе с тем МИД республики поддержал снятие ограничений.

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