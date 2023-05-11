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СМИ рассказали о планах ограничить возможности РФ по зерновой сделке

Участники переговоров по зерну склоняются к тому, чтобы продлить сделку, при этом возможности России могут ограничить. Об этом пишет ТАСС.

Стали известны предварительные итоги переговоров по продлению зерновой сделки
© РИА Новости

«Есть перспектива, что стороны договорятся о продлении сделки. Однако есть проблема. [Некоторые] выступают против того, чтобы Россия отправляла свое зерно через этот коридор. Есть попытки вытеснить или ограничить РФ», - сказал источник, связанный с турецкой делегацией.

При этом он подчеркнул, что в связи с предстоящими выборами, для Турции вопрос продления зерновой сделки является критическим. Источник также добавил, что в переговорах Турция и Россия «идут вместе», однако проблемы все равно есть.

Напомним, 11 мая в Стамбуле состоится ключевой день переговоров между представителями России, Украины, Турции и ООН по вопросу продления зерновой сделки. Также будет обсуждаться начало выполнения российской части соглашения.

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