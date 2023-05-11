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Зеленский верит в победу Украины до выборов в США в 2024 году

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не боится того, что после выборов в США в 2024 году Киев может потерять поддержку Вашингтона. Об этом он заявил в интервью «Би-би-си».

Зеленский верит в победу Украины до выборов в США в 2024 году
© Газета.Ru

По его словам, Украина по-прежнему пользуется двухпартийной поддержкой в конгрессе США. Зеленский также выразил уверенность, что к 2024 году Украина уже победит.

«Я верю, что к тому времени мы победим», — сказал президент Украины.

Зеленский выразил уверенность, что украинские военные смогут продвинуться вперед в ходе контрнаступления, предупредив о рисках «замороженного конфликта», на что, по его словам, «рассчитывала» Россия.

Говоря о том, что результаты контрнаступления могут разочаровать Запад и привести к сокращению военной поддержки и давлению на Киев с целью проведения переговоров с Россией, Зеленский отметил, что никто не может «заставить Украину сдать территории».

Украинский лидер также заявил, что ВСУ необходимо еще немного времени, чтобы подготовиться к контрнаступлению.

По данным Bloomberg, Запад с декабря 2022 года предоставил Украине более 200 танков и 300 боевых машин пехоты и другое вооружение в рамках подготовки Киева к контрнаступлению.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в случае неудачи контрнаступления Украина попытается организовать еще одно.

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