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Глава МВД Турции выступил с новой критикой США

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу призвал показать хоть один регион в мире, который стал процветать с приходом туда США или Европы. Как сообщает РИА Новости, так он прокомментировал поддержку странами Запада турецкой оппозиции.

Глава МВД Турции выступил с новой критикой США
© globallookpress.com

Министр отметил, что существуют силы, которые сейчас работают против Турции. К ним он отнес международные ассоциации, журналы и газеты, Рабочую партию Курдистана и другие организации.

Сойлу подчеркнул, что страна пострадала от «всего этого».

«Наши будущие поколения также будут страдать. Где произошло благоустройство (там), куда вступили Америка и Европа?» — заявил он.

Напомним, что Сойлу нередко критикует страны Запада. В частности, он обвинял США в попытке создать террористическое государство у границ страны, а после теракта в Стамбуле говорил, что Анкара не примет соболезнования Вашингтона.

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