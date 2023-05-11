Глава МВД Турции выступил с новой критикой США

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу призвал показать хоть один регион в мире, который стал процветать с приходом туда США или Европы. Как сообщает РИА Новости, так он прокомментировал поддержку странами Запада турецкой оппозиции.

Министр отметил, что существуют силы, которые сейчас работают против Турции. К ним он отнес международные ассоциации, журналы и газеты, Рабочую партию Курдистана и другие организации.

Сойлу подчеркнул, что страна пострадала от «всего этого».

«Наши будущие поколения также будут страдать. Где произошло благоустройство (там), куда вступили Америка и Европа?» — заявил он.