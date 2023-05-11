Стали известны предварительные итоги переговоров по продлению зерновой сделки

Участники переговоров по зерновой сделке в Стамбуле, скорее всего, договорятся о ее продлении, но некоторые выступают за ограничение возможностей России пользоваться зерновым коридором. Об этом в четверг сообщил ТАСС источник в Анкаре, связанный с турецкой делегацией на переговорах.

"Есть перспектива, что стороны договорятся о продлении сделки. Однако есть проблема. [Некоторые] выступают против того, чтобы Россия отправляла свое зерно через этот коридор. Есть попытки вытеснить или ограничить РФ", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что в контексте близящихся выборов в Турции для Анкары тема продления зерновой сделки является критической.

"Нет сомнений, что Турция и Россия идут вместе на этих переговорах. Но проблемы все равно остаются", - добавил он.