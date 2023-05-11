Премьер Польши официально узнал о декабрьском падении ракеты только в конце апреля

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что получил информацию о декабрьском падении на территории страны ракеты только недавно — в конце апреля. Об этом сообщает Devdiscourse.

Власти Польши 27 апреля сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость удалось найти обломки «неопознанного воздушного военного объекта». Однако позже было установлено, что инцидент произошел в декабре и военные страны знали о нем.

«Я узнал об этом под конец апреля», — утверждает Моравецкий.

Другие подробности по ситуации с ракетой Моравецкий не привел.

Ранее в МИД Польши заявили, что страна засекретила часть информации о найденной ракете.