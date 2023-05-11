Обзор иноСМИ: заявление Трампа о помощи Киеву и сигнал от G7 Китаю

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Трамп заявил, что США слишком много помогают Украине

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что американцы передают Украине слишком много оружия и сами остаются без боеприпасов. Как сообщает CNN, Трамп заявил, что хочет, «чтобы Европа выделила больше денег» Украине.

Трамп отказался ответить на вопрос журналистки, хочет ли он победы Украины. По его словам, он думает не о победах или поражениях, а об урегулировании, способном остановить смерти людей. На вопрос, на чьей он стороне, российской или украинской, Трамп также отвечать не стал. Он заявил, что «хочет, чтобы все перестали умирать», и пообещал положить конец конфликту за 24 часа, если он снова станет президентом.

Охрану президента Словакии усилили из-за угроз убийством

Охрану президента Словакии Зузаны Чапутовой усилили из-за угроз убийством в адрес ее и ее семьи, сообщает SME.sk. Как отмечает издание, президент уже давно сталкивается с анонимными угрозами в интернете, также она получала патроны в конвертах, а авторы угроз называют ее «американским агентом».

Правоохранительные органы Словакии открыли четыре уголовных производства из-за угроз Чапутовой, в рамках трех из них она уже допрошена в качестве свидетельницы-потерпевшей. В феврале 2022 года следователи предъявили обвинение одному из вероятных авторов интернет-угроз, в его доме провели обыски.

Во Франции возбудили дело из-за гибели журналиста под Артемовском

Французская прокуратура возбудила дело о военном преступлении по факту гибели журналиста AFP Армана Сольдена под Артемовском, сообщает France 24. 32-летний Сольден погиб 9 мая в результате обстрела, под который он попал вместе с коллегами из AFP.

В прокуратуре заявили, что расследованием будет заниматься следственное подразделение, специализирующееся на преступлениях против человечности и преступлениях на почве ненависти. По данным правозащитных групп, с начала боевых действий в феврале 2022 года погибли не менее 11 журналистов и сотрудников медиа-команд, отправившихся на Украину.

«Китай стал новой мишенью для G7»

Страны «Большой семерки» на майском саммите в Хиросиме намерены подать Китаю сигнал, объявив о совместных мерах по противодействию «экономическому принуждению» со стороны Пекина, сообщает Bloomberg. По данным агентства, в то же время страны G7 «изо всех сил пытаются договориться о чем-то большем, чем просто заявление общего характера о намерениях».

Хотя государства-члены G7 стремятся лучше координировать свои реакции на экономические практики Китая, согласование реальных мер становится проблемой, рассказали Bloomberg люди, знакомые с дискуссиями. Чиновники все еще спорят о том, насколько жесткими должны быть их сообщения Китаю, особенно заявления, касающиеся конкретных инструментов, которые могут быть развернуты против Пекина. По данным агентства, страны «Большой семерки» хотят воспользоваться формулой, которая поможет им координировать свои торговые и инвестиционные ограничения в отношении Китая.

Протесты в Пакистане: убитые, сотни пострадавших и арестованных

Как минимум восемь человек погибли, до 290 получили ранения и более 1900 демонстрантов были задержаны в результате столкновений с силовиками по всей стране 10 мая. Об этом сообщает Dawn.