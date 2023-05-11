МИД Сербии заявил, что страна не может и не введет санкции против России

"Вопрос [санкций против России] - это не вопрос за Восток ты или за Запад, это вопрос за Сербию ли ты <...> Мы еще в первые дни конфликта объявили решение Совета Безопасности [Сербии], что мы осуждаем нарушение территориальной целостности Украины по принципиальным причинам, так как это принцип, который должен действовать для всех стран, но мы по своим политическим, экономическим, человеческим, моральным причинам, ведь и мы когда-то были жертвами санкций, не можем и не присоединимся к санкциям против Российской Федерации", - заявил Дачич.