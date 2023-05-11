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МИД Сербии заявил, что страна не может и не введет санкции против России

БЕЛГРАД, 11 мая. /ТАСС/. Сербия не может ввести и не введет санкции против Российской Федерации по политическим, человеческим и моральным причинам. Об этом в четверг заявил первый вице-премьер, министр иностранных дел республики Ивица Дачич в эфире телеканала Prva TV.

МИД Сербии заявил, что страна не может и не введет санкции против России
© РИА Новости

"Вопрос [санкций против России] - это не вопрос за Восток ты или за Запад, это вопрос за Сербию ли ты <...> Мы еще в первые дни конфликта объявили решение Совета Безопасности [Сербии], что мы осуждаем нарушение территориальной целостности Украины по принципиальным причинам, так как это принцип, который должен действовать для всех стран, но мы по своим политическим, экономическим, человеческим, моральным причинам, ведь и мы когда-то были жертвами санкций, не можем и не присоединимся к санкциям против Российской Федерации", - заявил Дачич.

Глава МИД отметил, что Сербия привыкла к постоянному давлению со стороны Запада, это "их работа", а представители Запада "таким образом отрабатывают свою зарплату".

"Они бы хотели, чтобы у всех было одинаковое отношение к России. У нас деликатная позиция из-за того, что у нас есть свои вопросы территориальной целостности, в защите которых нам помогает Россия", - подчеркнул Дачич.

После начала специальной военной операции России на Украине президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности сообщил, что Белград поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Президент заявил, что республика временно прекращает армейские и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. Он отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами и сожалеет о том, что происходит на востоке Европы. Также Вучич заявил, что его страна готова оказывать гуманитарную помощь Киеву.

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