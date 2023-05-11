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CNN: ФБР отказалось предоставить сведения о «криминальной схеме» с участием Байдена

Федеральное бюро расследований (ФБР) отказалось предоставить документы, которые якобы обличают президента США Джо Байдена в незаконной деятельности с участием иностранцев. Об этом сообщает телеканал CNN.

ФБР отказалось предоставить сведения о «криминальной схеме» с участием Байдена
© Вечерняя Москва

3 мая Палата представителей США запросила от ФБР данные о том, что в бытность Джо Байдена на посту вице-президента страны могла иметь место полученная от него взятка. По словам авторов документа, подобные данные о якобы имевшем место инциденте уже попали в распоряжение Палаты представителей.

— Крайне важно для сохранения справедливости процесса уголовного правосудия и для выполнения наших профессиональных обязанностей, чтобы ФБР избегало раскрытия информации, включая непроверенную или неполную, которая может нанести ущерб расследованию, — приводит ответ ФБР телеканал.

Крупный скандал вокруг предполагаемой взятки ранее возникал вокруг итальянского политика Сильвио Берлускони. Однако в минувшем феврале Берлускони был оправдан судом по подозрению в подкупе свидетелей по делу о предполагаемом использовании услуг несовершеннолетних проституток.

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