"Китай не подливает масло в огонь и тем более не будет использовать сложившуюся ситуацию в корыстных целях, - добавила Шу Цзюэтин. - Мы категорически против, чтобы без наличия оснований, подтвержденных международным законодательством, а также полномочий, предоставленных Советом Безопасности ООН, из-за китайско-российского сотрудничества в отношении КНР вводились бы санкции и применялась юрисдикция длинной руки (экстерриториальное распространение национального законодательства - прим. ТАСС)".