Пекин назвал возможные санкции ЕС против Китая из-за поставок в Россию дурным прецедентом
Возможные санкции Евросоюза в отношении компаний КНР из-за поставок оборудования в Россию создадут дурной прецедент, поскольку ЕС без законных оснований примет меры в отношении обычного российско-китайского торгово-экономического сотрудничества. Об этом заявила в четверг официальный представитель Министерства коммерции Китая Шу Цзюэтин.
"Надеюсь, европейская сторона будет ценить то, что имеет в отношениях Евросоюза и КНР, и станет действовать осторожно. Не надо создавать дурной прецедент", - предупредила она на брифинге.
Официальный представитель подчеркнула, что Китай и РФ осуществляют "обычное взаимовыгодное сотрудничество, опирающееся на принципы взаимного уважения". Она напомнила, что Пекин уже много раз излагал свою позицию по украинскому конфликту.
"Китай не подливает масло в огонь и тем более не будет использовать сложившуюся ситуацию в корыстных целях, - добавила Шу Цзюэтин. - Мы категорически против, чтобы без наличия оснований, подтвержденных международным законодательством, а также полномочий, предоставленных Советом Безопасности ООН, из-за китайско-российского сотрудничества в отношении КНР вводились бы санкции и применялась юрисдикция длинной руки (экстерриториальное распространение национального законодательства - прим. ТАСС)".
Как сообщила на прошлой неделе британская газета Financial Times, Еврокомиссия впервые с начала конфликта на Украине предложила ввести санкции против якобы поставляющих техническое оборудование в Россию китайских компаний. В предварительный список попали 3HC Semiconductors, King-Pai Technology, Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry и Alpha Trading Investments. Все семь предприятий занимаются разработкой полупроводников, микрочипов и электроники.