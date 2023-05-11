Экс-аналитик ЦРУ предсказал изгнание Зеленского в случае провала контратаки

«Зеленский, когда баллотировался в президенты, обещал, что принесет примирение, а как только оказался на посту, сделал полный разворот на 180 градусов, и в этом развороте он поддержал таких людей, как батальоны неонацистов, и принял меры по уничтожению и стиранию русской культуры и русского наследия», — добавил экс-аналитик.