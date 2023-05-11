Если контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не будет успешным, президента страны Владимира Зеленского в лучшем случае ждет изгнание, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Зеленский, когда баллотировался в президенты, обещал, что принесет примирение, а как только оказался на посту, сделал полный разворот на 180 градусов, и в этом развороте он поддержал таких людей, как батальоны неонацистов, и принял меры по уничтожению и стиранию русской культуры и русского наследия», — добавил экс-аналитик.
Он также считает, что Зеленский решил поддержать неонацистов и «принять меры по уничтожению и стиранию русской культуры и русского наследия».
В интервью тому же каналу подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что главная цель Вашингтона в противостоянии Украины с Россией заключается в том, чтобы нанести как можно больше вреда Москве.