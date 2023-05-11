Кортеж герцогини Эдинбургской сбил женщину

Софи, герцогиня Эдинбургская, «молится» за пожилую женщину, доставленную в больницу в критическом состоянии после того, как ее сбил полицейский мотоцикл, который был частью королевского кортежа. Об этом пишет Express.

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Британская полиция сообщила, что в среду, 10 мая, около 15:21 полицейский мотоцикл сбил пешехода, пожилую женщину, на перекрестке в Лондоне. На фотографиях, сделанных на месте происшествия, видно, что полицейский мотоцикл Специальной группы сопровождения, обычно используемый для сопровождения королевских особ, ехал внутри полицейского кордона.

На место происшествия прибыла скорая помощь, и женщина была доставлена в больницу в критическом состоянии. Ее семья была проинформирована о случившемся.

Букингемский дворец сообщил, что «мысли и молитвы герцогини Эдинбургской находятся с пострадавшей женщиной и ее семьей». Она благодарна за «быстрое реагирование» аварийных служб.

Расследование аварии продолжается.