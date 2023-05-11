Япония решила помочь соседним с Украиной странам
Токио может выделить материальную помощь соседним с Украиной странам. Планами поделился министр финансов Японии Сюнъити Судзуки перед заседанием министров финансов и глав Центробанков стран «Большой семерки» (G7) в Ниигате, передает ТАСС.
«Мы планируем выделить для соседних с Украиной стран один миллиард долларов при посредничестве Японского банка для международного сотрудничества», — заявил Судзуки.
Однако он не уточнил, какие это государства и для каких целей будет направлен пакет помощи.
Ранее премьер-министр Фумио Кисида сообщил, что Япония безвозмездно выделит Киеву 470 миллионов долларов на энергетические и другие гуманитарные нужды, а также 30 миллионов долларов на нелетальное снаряжение. Политик подчеркнул, что Токио «будет оказывать поддержку без интервалов».