По меньшей мере восемь человек погибли в результате протестов в Пакистане
Не менее восьми человек погибли в Пакистане в ходе протестов на фоне ареста экс-премьера страны Имрана Хана. Более 290 человек ранены, сообщает издание The Indian Express.
Пакистанские СМИ также пишут о задержании более 1,9 тысячи демонстрантов в ходе столкновений с правоохранительными органами по всей стране.
В ответ на митинги власти Пакистана распорядились направить армейские части в провинции Пенджаб и Хайбер-Пахтунхва, а также столицу Пакистана Исламабад, где проходят наиболее сильные протесты.
Протесты в городах Пакистана начались вечером во вторник, 9 мая, после задержания экс-премьера, лидера оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф" Имрана Хана. По версии следствия, он вместе с женой и лидерами его партии основали траст для создания "Университета Аль-Кадир". Своими действиями они нанесли ущерб бюджету Пакистана на 50 миллиардов рупий.
В среду суд арестовал Хана на восемь дней. Помимо экс-премьера полиция задержала вице-премьеров "Техрик-и-Инсаф" Фавада Чаудри и Шаха Махмуда Куреши, а также генерального секретаря партии Асада Умара.