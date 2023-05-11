По меньшей мере восемь человек погибли в результате протестов в Пакистане

Не менее восьми человек погибли в Пакистане в ходе протестов на фоне ареста экс-премьера страны Имрана Хана. Более 290 человек ранены, сообщает издание The Indian Express.

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Пакистанские СМИ также пишут о задержании более 1,9 тысячи демонстрантов в ходе столкновений с правоохранительными органами по всей стране.

В ответ на митинги власти Пакистана распорядились направить армейские части в провинции Пенджаб и Хайбер-Пахтунхва, а также столицу Пакистана Исламабад, где проходят наиболее сильные протесты.

Протесты в городах Пакистана начались вечером во вторник, 9 мая, после задержания экс-премьера, лидера оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф" Имрана Хана. По версии следствия, он вместе с женой и лидерами его партии основали траст для создания "Университета Аль-Кадир". Своими действиями они нанесли ущерб бюджету Пакистана на 50 миллиардов рупий.