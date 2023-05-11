$76.69-0.1384.15-0.76

По меньшей мере восемь человек погибли в результате протестов в Пакистане

Не менее восьми человек погибли в Пакистане в ходе протестов на фоне ареста экс-премьера страны Имрана Хана. Более 290 человек ранены, сообщает издание The Indian Express.

По меньшей мере восемь человек погибли в результате протестов в Пакистане
© Российская Газета

Пакистанские СМИ также пишут о задержании более 1,9 тысячи демонстрантов в ходе столкновений с правоохранительными органами по всей стране.

В ответ на митинги власти Пакистана распорядились направить армейские части в провинции Пенджаб и Хайбер-Пахтунхва, а также столицу Пакистана Исламабад, где проходят наиболее сильные протесты.

Протесты в городах Пакистана начались вечером во вторник, 9 мая, после задержания экс-премьера, лидера оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф" Имрана Хана. По версии следствия, он вместе с женой и лидерами его партии основали траст для создания "Университета Аль-Кадир". Своими действиями они нанесли ущерб бюджету Пакистана на 50 миллиардов рупий.

В среду суд арестовал Хана на восемь дней. Помимо экс-премьера полиция задержала вице-премьеров "Техрик-и-Инсаф" Фавада Чаудри и Шаха Махмуда Куреши, а также генерального секретаря партии Асада Умара.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий