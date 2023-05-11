Bloomberg: страны G7 объявят об усилиях по противодействию давлению со стороны Китая
Страны «большой семерки» намерены подать сигнал Китаю, объявив о совместных усилиях по противодействию «экономическому принуждению» на саммите в Хиросиме. Об этом пишет агентство Bloomberg.
«Несмотря на разногласия перед саммитом, США и Европа демонстрируют признаки сближения в своей политике в отношении Китая», — говорится в статье.
При этом агентство отмечает, что странам G7 «трудно договориться о большем, чем просто пространном заявлении о намерениях».
«Чиновники все еще спорят о том, насколько жесткими должны быть их сообщения Китаю», — подчеркивает Bloomberg.
По словам источников, предложенная формула противодействия «экономическому принуждению» позволит странам «большой семерки» координировать свои действия в таких областях, как торговые и инвестиционные ограничения, бойкоты и кибератаки.
В статье указывается, что США призвали другие страны G7 занять более жесткую позицию в отношении Пекина на встрече в Хиросиме, однако европейские государства предпочли бы сосредоточиться на координации и общих предостережениях Китаю.
«Споры отражают дилемму, стоящую перед США, Европой и соседями Китая, такими как Япония, относительно того, как бороться с растущим экономическим влиянием Китая, когда их цепочки поставок остаются настолько взаимосвязанными со второй по величине экономикой мира», — добавляют авторы статьи.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что встреча лидеров стран –членов «большой семерки», которая пройдет в Хиросиме с 19 по 21 мая, должна оказать позитивное влияние на процесс отказа мира от ядерного оружия.