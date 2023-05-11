Трамп заявил, что США посылают Украине слишком много оружия

Бывший президент США Дональд Трамп уверен, что Вашингтон отправляет слишком много оружия на Украину. Об этом он сказал в эфире CNN. По его словам, из-за этого у самих Соединенных Штатов не остается боеприпасов.

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«Мы раздаем так много оборудования, что у нас сейчас нет боеприпасов для себя. У нас нет боеприпасов для самих себя, потому что мы так много раздаем» – сказал Трамп, отвечая на вопрос, поддерживает ли он предоставление военной помощи Украине.

Экс-президент также заявил, что хочет «чтобы Европа выделила больше денег» Украине.

Трамп также отказался сказать, кого он хочет видеть победителем в конфликте Украины и России. На просьбу выбрать сторону Трамп ответил: «Я хочу, чтобы все перестали умирать».

Экс-президент США сказал, что для урегулирования конфликта на Украине он провел бы встречи с президентом РФ и президентом Украины. При этом Трамп заявил, что в настоящий момент не время для того, чтобы обвинять Владимира Путина в военных преступлениях.