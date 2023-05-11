СМИ: срок продления зерновой сделки еще не определен

Решение о сроке, на который могут продлить зерновую сделку РФ и Украины, пока не принято, а заявления о 60 днях - лишь ожидания Анкары. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с переговорами.

В июле 2022 года РФ и Украина договорились возобновить экспорт украинского зерна через черноморские порты. Гарантами зерновой сделки выступили Турция и ООН. Россия в рамках сделки получила гарантии для экспорта собственного зерна и удобрений (он не должен попадать под санкции).

В конце октября после атаки украинских дронов на корабли в Севастополе Москва приостановила участие в сделке, но затем вернулась к ней. Урегулировать ситуацию помогала Анкара.

В марте 2023 года Россия сообщила о решении продлить сделку на 60 дней вместо 120. В Кремле отмечали, что сама по себе готовность к продлению сделки уже «жест доброй воли» со стороны РФ, так как российские условия не выполняются - в том числе сохраняются препятствия для оплаты российского зерна, Россельхозбанк отключен от международной системы платежей SWIFT.

Срок действия сделки истекает 18 мая. В МИД Турции заявляли, что сейчас обсуждаются переподключение Россельхозбанка к SWIFT и посредничество турецкого банка в платежах.

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу подчеркивал, что в Анкаре ожидают продления сделки как минимум еще на два месяца. Источник РИА Новости заявил, что на эти сроки ориентироваться не стоит.

«Решение не принято. Это было заявление об ожиданиях», - подчеркнул он.