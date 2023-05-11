"Сейчас просто идет такое, чтобы вы понимали, нагнетание ситуации для того, чтобы как можно скорее посадить нас за стол переговоров на условиях России. Сейчас запущена очень большая кампания по этому поводу. Сейчас очень много предложений из разных стран по этому поводу", - сказал он в эфире телеканала "Рада".