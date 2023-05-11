В Киеве заявили о попытках разных стран усадить Украину за стол переговоров с Россией
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил в четверг, что другие страны активно стараются усадить Киев за стол переговоров с Москвой, с этой целью запущена большая кампания.
"Сейчас просто идет такое, чтобы вы понимали, нагнетание ситуации для того, чтобы как можно скорее посадить нас за стол переговоров на условиях России. Сейчас запущена очень большая кампания по этому поводу. Сейчас очень много предложений из разных стран по этому поводу", - сказал он в эфире телеканала "Рада".
Данилов не исключил, что президент Украины Владимир Зеленский может сесть за стол переговоров, но на условиях Киева.
"Я более чем уверен, что, если мы будем о чем-то разговаривать, и президент примет такое решение, то это будет только на условиях нашей страны", - заявил секретарь СНБО.
По его словам, представители некоторых стран на сегодняшний день "активно включились в эту ситуацию".