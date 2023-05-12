На Украине назвали заявление Зеленского о переносе наступления уловкой

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о переносе наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) может быть адресовано странам Запада с тем, чтобы те ускорили поставки вооружений. Об этом The New York Times заявила глава отдела исследований региональной безопасности и конфликтов киевского фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина.

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Также, по ее словам, Зеленский пытается поумерить большие надежды от грядущей операции ВСУ на случай, если наступление «окажется не таким успешным, как ожидалось».

Золкина заметила, что в Киеве опасаются отсутствия существенных результатов грядущего наступления, поскольку тогда Запад сможет надавить на украинские власти и заставить их сесть за стол переговоров.