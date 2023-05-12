$75.88-0.8182.89-1.26

На Украине назвали заявление Зеленского о переносе наступления уловкой

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о переносе наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) может быть адресовано странам Запада с тем, чтобы те ускорили поставки вооружений. Об этом The New York Times заявила глава отдела исследований региональной безопасности и конфликтов киевского фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина.

На Украине назвали заявление Зеленского о переносе наступления уловкой
© Lenta.ru

Также, по ее словам, Зеленский пытается поумерить большие надежды от грядущей операции ВСУ на случай, если наступление «окажется не таким успешным, как ожидалось».

Золкина заметила, что в Киеве опасаются отсутствия существенных результатов грядущего наступления, поскольку тогда Запад сможет надавить на украинские власти и заставить их сесть за стол переговоров.

«Я бы не исключала, что это был информационный трюк, поскольку Украина пытается скрыть свои приготовления», — также указала она.

4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий