Италия задумала выйти из китайской инициативы «Один пояс — один путь»

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони планирует провести переговоры с представителями властей Китая, на которых обсудит выход из программы Пекина по инвестициям в инфраструктуру «Один пояс — один путь», стремясь при этом сохранить дружеские отношения и прочные коммерческие связи. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

При этом сама Мелони заявила, что еще не решила, следует ли прекратить участие Италии в инициативе КНР. Впрочем, по словам итальянских чиновников, правительство Мелони уже задумало найти способ выйти из программы, не вызывая при этом гнева со стороны Пекина.

«Мы хотим поддерживать с ними хорошие отношения и работать над тем, чтобы избежать эскалации проблем», — рассказал один из них в разговоре с FT.