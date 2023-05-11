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Дональд Трамп призвал допустить дефолт в США

Республиканцам следует пойти на такой шаг, если Белый дом не согласится сократить бюджет, заявил бывший президент Соединённых Штатов.

«Мы должны начать выплачивать долги. Я говорю республиканцам, конгрессменам и сенаторам, если они не дадут вам массового сокращения бюджета, вам придётся объявить дефолт. И я не верю, что они пойдут на это, потому что демократы уступят. Пусть это произойдёт, но это лучшем, чем то, что мы делаем прямо сейчас. Мы тратим деньги, как пьяные моряки», — сказал Дональд Трамп в эфире CNN.

Кроме того, бывший американский президент в очередной раз заявил, что на Украине необходимо остановить конфликт, и отметил, что встретился бы с Владимиром Путиным для урегулирования ситуации.

Байден заявил, что дефолт в США принесет проблемы для всего мира

Также Трамп заявил, что в случае переизбрания на пост главы государства

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