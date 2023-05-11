Глава Минфина США заявила, что обсудит помощь Украине с коллегами из G7

На собрании министров стран G7 в Ниигате будет обсуждаться вопрос новой помощи Украине. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, пишет ТАСС со ссылкой на ее Twitter.

«Я намерена встретиться с партнерами из G7 ради укрепления глобальной экономики и поддержки сопротивления Украины», — написала она. Министр также планирует поднять в разговоре тему укрепления глобальной финансовой системы и подчеркнула необходимость поднятия потолка государственного долга США.

Агентство Bloomberg со ссылкой на выдержки из текста будущей пресс-конференции министра финансов США сообщило, что Йеллен хочет воспрепятствовать попыткам Москвы обойти введенные западными странами санкции. Это станет одним из ключевых элементов стратегии США и Европейского союза, пишет агентство со ссылкой на документ.