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Глава Минфина США заявила, что обсудит помощь Украине с коллегами из G7

На собрании министров стран G7 в Ниигате будет обсуждаться вопрос новой помощи Украине. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, пишет ТАСС со ссылкой на ее Twitter.

Глава Минфина США заявила, что обсудит помощь Украине с коллегами из G7
© ТАСС

«Я намерена встретиться с партнерами из G7 ради укрепления глобальной экономики и поддержки сопротивления Украины», — написала она. Министр также планирует поднять в разговоре тему укрепления глобальной финансовой системы и подчеркнула необходимость поднятия потолка государственного долга США.

Агентство Bloomberg со ссылкой на выдержки из текста будущей пресс-конференции министра финансов США сообщило, что Йеллен хочет воспрепятствовать попыткам Москвы обойти введенные западными странами санкции. Это станет одним из ключевых элементов стратегии США и Европейского союза, пишет агентство со ссылкой на документ.

Министр предложила улучшить обмен информацией между странами, которые ввели санкции против России, оказывать давление на компании, помогающие Москве обходить западные ограничение, и перекрыть каналы финансирования Вооруженных сил России. Она считает, что ограничение цен на российскую нефть уже показало свою эффективность, так как доходы РФ пошли на снижение без нарушения глобальных поставок.

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