Глава МИД Франции: Париж готов более тесно сотрудничать с КНР по украинскому вопросу

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна на встрече со своим китайским коллегой Цинь Ганом заявила, что Париж готов более тесно сотрудничать с Пекином по украинскому вопросу, сообщает пресс-служба сайт внешнеполитического ведомства КНР. "Китай играет важную роль в обеспечении мира и стабильности во всем мире. Франция готова укреплять контакты с Китаем по Украине и другим важным международным и региональным вопросам, чтобы найти больше точек соприкосновения", - сказала глава МИД Франции. В свою очередь, Цинь Ган отметил, что отправной точкой для Китая в рассмотрении и урегулировании украинского кризиса являются предложения, выдвинутые председателем КНР Си Цзиньпином. По словам китайского министра, Пекин привержен содействию политическому урегулированию кризиса, поддерживает связь со всеми сторонами и будет и впредь играть конструктивную роль в этом вопросе. Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ради урегулирования украинского кризиса он готов провести встречи с главами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По словам Трампа, он в состоянии урегулировать конфликт в течение 24 часов.