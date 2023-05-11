Израиль заявил об уничтожении командира радикалов в секторе Газа

Ликвидацию Гали на юге сектора Газа подтвердили и сами радикалы. Как отметили в израильской армии, Гали командовал ракетными силами «Исламского джихада». Там добавили, что он был ответственен за руководство и осуществление ракетных обстрелов территории Израиля.

О том, что радикалы из сектора Газа нанесли массированный удар по Израилю, выпустив более 170 ракет, одна из которых взорвалась в городе Сдерот, ранее сообщили в пресс-службе израильского МИД. Позднее министр обороны страны Йоав Галлант заявил, что с начала операции «Щит и стрела» по Израилю из сектора Газа выпустили около 400 ракет.