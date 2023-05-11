$76.69-0.1384.15-0.76

Израиль заявил об уничтожении командира радикалов в секторе Газа

Армия обороны Израиля заявила об уничтожении одного из командиров «Исламского джихада» (организация признана террористической и запрещена в России) Али Гали. Заявление ведомства передает The Times of Israel.

Израиль заявил об уничтожении командира радикалов в секторе Газа
© Mahmoud Issa / Keystone Press Agency / Global Look Press

Ликвидацию Гали на юге сектора Газа подтвердили и сами радикалы. Как отметили в израильской армии, Гали командовал ракетными силами «Исламского джихада». Там добавили, что он был ответственен за руководство и осуществление ракетных обстрелов территории Израиля.

О том, что радикалы из сектора Газа нанесли массированный удар по Израилю, выпустив более 170 ракет, одна из которых взорвалась в городе Сдерот, ранее сообщили в пресс-службе израильского МИД. Позднее министр обороны страны Йоав Галлант заявил, что с начала операции «Щит и стрела» по Израилю из сектора Газа выпустили около 400 ракет.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий