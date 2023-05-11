Бывший президент США Дональд Трамп пообещал закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае избрания на президентских выборах. Об этом он сказал, отвечая на вопросы участников программы Town Hall на телеканале CNN.

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Трамп подчеркнул, что мыслит не «категориями победы или поражения», а «категориями разрешения». «Я хочу, чтобы все перестали умирать — русские и украинцы. Я сделаю это в течение 24 часов», — заверил он.