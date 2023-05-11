Бывший президент Молдавии заявил, что население втрое переплачивает за газ

Бывший президент Молдавии Игорь Додон считает, что нынешняя власть в стране намеренно завышает цену на газ, чтобы перед самыми выборами снизить ее и задобрить избирателей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на социальные сети Игоря Додона.

Он пояснил, что тариф на газ в стране, учитывая цену на биржах, должен быть около 10 леев, а граждане платят втрое дороже. Бывший президент Молдавии уверен, что правительство специально не снижает цену на газ, так как хочет использовать этот козырь перед выборами.

«Власти хотят сформировать так называемую "подушку безопасности", дополнительную прибыль для "Молдовагаза", чтобы осенью, перед местными выборами, снизить тариф на газ и представить это как свое достижение — за наш счет», — считает Додон.

По его словам, зимой граждане платили за газ трижды: выплачивали налоги, компенсировали взятый на газ кредит, а также тратились непосредственно на потребляемое топливо.

Агентство напоминает, что сейчас в Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса в связи с дефицитом газа и скачком цен на энергоресурсы.