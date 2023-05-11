Марокко и Великобритания заявили о стремлении укреплять стратегическое партнерство

Королевство Марокко и Великобритания подтверждают общее стремление к дальнейшему укреплению стратегического партнерства. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам 4-й сессии Стратегического диалога Марокко-Великобритания, состоявшейся в Рабате.

Мероприятие прошло под сопредседательством министра иностранных дел, африканского сотрудничества и по вопросам марокканцев, проживающих за рубежом Насера Буриты и государственного министра лорда Тарика Ахмада, отвечающего за дела Южной и Центральной Азии, ООН и Содружества в МИД Великобритании, сообщило в среду информационное агентство Maghreb Arabe Press.

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В принятом документе стороны "приветствовали прекрасные отношения между Марокко и Соединенным Королевством и подтвердили общее стремление к дальнейшему укреплению стратегического партнерства, стоящего на четырех опорах: политико-дипломатической, экономической, культурно-образовательной и безопасности".

В ходе состоявшейся 4-й сессии две страны отметили "удовлетворение прогрессом, достигнутым на различных направлениях стратегического диалога, и согласовали дорожные карты, относящиеся к этим направлениям". Министры провели "конструктивный и плодотворный обмен мнениями, отражающий новый этап и новые перспективы в отношениях между Королевством Марокко и Соединенным Королевством, основанных на взаимном уважении и взаимном доверии". Они подтвердили "стремление к углублению диалога и сотрудничества по двусторонним, региональным и международным вопросам, представляющим общий интерес, и основным стратегическим задачам".

В заявлении также подчеркивается, что Великобритания считает Марокко "надежным региональным и международным партнером, который играет важную роль в деле обеспечения стабильности, мира и развития в регионе Средиземноморья, зоне Сахеля и Сахары, в Западной Африке".