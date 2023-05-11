Греческий политик выступил против вовлечения Афин в деятельность НАТО

«Все эти вооружения на самом деле ведут только к участию в агрессивных действиях, даже в Сахеле, теперь и в Мали мы поедем, и в другие районы. Ситуация все более обостряется. Греция становится мишенью для нанесения ответного удара», — высказался Куцумбас. Он указал, что Греция должна быть союзником для всех стран мира.