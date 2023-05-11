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Греческий политик выступил против вовлечения Афин в деятельность НАТО

Вовлечение Греции в агрессивную политику НАТО делает ее целью для отмщения. Такое заявление сделал глава Компартии Греции (КПГ) Димитрис Куцумбас в ходе предвыборных дебатов лидеров парламентских партий, передает РИА Новости со ссылкой на греческое общественное телевидение ERT.

Греческий политик выступил против вовлечения Афин в деятельность НАТО
© ТАСС

Он подчеркнул, что соглашение о поставке вооружений с Великобританией, Францией, США, Германией и прочими странам играют на руку НАТО. Альянс при этом «осуществляет агрессивные действия против других народов», поэтому Греция, которая тоже является частью НАТО, «становится возможной мишенью возмездия», считает Куцумбас.

Политик убежден, что конфликт между Россией и Украиной перерос в войну между РФ и НАТО. По его словам, все вооружения, бронированная техника, самолеты ВВС, боевые корабли в Персидском заливе и Черном море на самом деле не защищают границы и суверенные права принадлежащих к альянсу государств, а угрожают безопасности других стран.

«Все эти вооружения на самом деле ведут только к участию в агрессивных действиях, даже в Сахеле, теперь и в Мали мы поедем, и в другие районы. Ситуация все более обостряется. Греция становится мишенью для нанесения ответного удара», — высказался Куцумбас. Он указал, что Греция должна быть союзником для всех стран мира.

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