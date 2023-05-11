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Китай заявил о намерении по проблеме Украины исходить из принципов Си Цзиньпина

Китайские власти намерены руководствоваться принципами председателя КНР Си Цзиньпина при урегулировании украинской проблемы, заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган на состоявшейся в Париже встрече со своей французской коллегой Катрин Колонна. Об этом сообщил в четверг МИД Китая.

Китай заявил о намерении по проблеме Украины исходить из принципов Си Цзиньпина
© ТАСС

"Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул четыре принципа, которые обязательно должны соблюдаться. Это отправная точка, исходя из которой китайская сторона будет занимать позицию по украинскому кризису и принимать меры для его урегулирования", - приводятся слова Цинь Гана в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Китая. Четыре принципа, о которых идет речь, - уважение к суверенитету, соблюдение Устава ООН, принятие во внимание обеспокоенности каждой из сторон и использование мирных методов для урегулирования конфликта.

Как уточнил министр, Пекин будет прилагать усилия, чтобы проблема Украины была решена политическими методами, на основе контактов, поддерживаемых с каждой из заинтересованных сторон. Цинь Ган пообещал, что Китай "продолжит играть для этого конструктивную роль".

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