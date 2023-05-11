Китай заявил о намерении по проблеме Украины исходить из принципов Си Цзиньпина

"Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул четыре принципа, которые обязательно должны соблюдаться. Это отправная точка, исходя из которой китайская сторона будет занимать позицию по украинскому кризису и принимать меры для его урегулирования", - приводятся слова Цинь Гана в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Китая. Четыре принципа, о которых идет речь, - уважение к суверенитету, соблюдение Устава ООН, принятие во внимание обеспокоенности каждой из сторон и использование мирных методов для урегулирования конфликта.