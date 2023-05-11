Зеленский пригласил президента Бразилии на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы на Украину. Заявление главы государства опубликовано на его странице в Twitter.

После встречи со специальным представителем президента Бразилии по международным делам Селсу Аморимом Зеленский рассказал о возможном проведении на Украине саммита «Украина-Латинская Америка».

«Я с нетерпением жду продолжения диалога с президентом Лулой и его визита на Украину», — заявил президент.

Он также подчеркнул, что считает «формулу мира», предложенную Лулой да Силвой, единственным планом, который может завершить военные действия на Украине.

Ранее власти Бразилии заявили о намерении продолжать диалог с Россией и Украиной ради мирного урегулирования конфликта между странами.

«У нас есть контакты с обеими сторонами», — сообщил глава Министерства иностранных дел Бразилии Мауро Виейра.