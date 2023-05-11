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Зеленский пригласил президента Бразилии на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы на Украину. Заявление главы государства опубликовано на его странице в Twitter.

Зеленский пригласил президента Бразилии на Украину
© globallookpress.com

После встречи со специальным представителем президента Бразилии по международным делам Селсу Аморимом Зеленский рассказал о возможном проведении на Украине саммита «Украина-Латинская Америка».

«Я с нетерпением жду продолжения диалога с президентом Лулой и его визита на Украину», — заявил президент.

Он также подчеркнул, что считает «формулу мира», предложенную Лулой да Силвой, единственным планом, который может завершить военные действия на Украине.

Ранее власти Бразилии заявили о намерении продолжать диалог с Россией и Украиной ради мирного урегулирования конфликта между странами.

«У нас есть контакты с обеими сторонами», — сообщил глава Министерства иностранных дел Бразилии Мауро Виейра.

16 апреля бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва предложил создать для обсуждения ситуации на Украине формат, похожий на «Большую двадцатку» (G20). Он напомнил про экономический кризис 2008 года, когда для спасения экономики мировое сообщество обратилось к данному формату.

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