Главы МИД Франции и Китая обсудили КНДР и конфликт на Украине

Боевые действия на Украине и ситуация в Северной Корее стали основной темой телефонного разговора между министром иностранных дел Франции Катрин Колонной и ее китайским коллегой Цинь Ган, пишет ТАСС со ссылкой на страницу Колонны в Twitter.

Она указала, что кроме международных кризисов на Украине и в Северной Корее они обсудили двусторонние отношения между Францией и Китаем, намерение углубить человеческие и экономические отношения двух государств, а также тему экологии.

Перед началом встречи с министром иностранных дел Китая, который прибыл в Париж с рабочим визитом, Катрин Колонна указала на важную роль КНР на мировой арене. Она считает, что в будущем Китай может значительно повлиять на обеспечение стабильности и безопасности во всем мире.

Agence France-Presse (AFP) пишет, что Колонна также призвала Пекин повлиять на Россию и убедить ее «вернуться к полному соблюдению Устава ООН». Речь идет о договоренностях, которые Россия обязалась выполнять до начала конфликта на Украине.