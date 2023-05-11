The Spectator: Киев рискует лишиться союзника в Европе после выборов в Словакии

Украина рискует лишиться ближайшего союзника после выборов в Словакии, заявил обозревать британского журнала The Spectator Уильям Наттрасс.
Поддержка Киева, как отмечается в публикации, может оказаться под угрозой в случае победы партии SMER, которая, согласно результатам социологических опросов, лидирует. Наттрасс указал, что партию возглавляет экс-министр страны Роберт Фицо, критикующий политику Запада по Украине.
При этом, по словам обозревателя, несмотря на осуждение Фицо за его позицию по ситуации на Украине, большинство жителей Словакии разделяют взгляды бывшего премьер-министра. Журналист в своей статье также подчеркнул, что Словакия – важный транзитный и ремонтный узел для отправки западных вооружений на Украину.
Ранее руководитель Министерства обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что первые четыре истребителя МиГ-29 были переданы Вооруженным силам Украины.