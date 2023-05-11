The Spectator: Киев рискует лишиться союзника в Европе после выборов в Словакии

Поддержка Киева , как отмечается в публикации, может оказаться под угрозой в случае победы партии SMER, которая, согласно результатам социологических опросов, лидирует. Наттрасс указал, что партию возглавляет экс-министр страны Роберт Фицо , критикующий политику Запада по Украине.

При этом, по словам обозревателя, несмотря на осуждение Фицо за его позицию по ситуации на Украине, большинство жителей Словакии разделяют взгляды бывшего премьер-министра. Журналист в своей статье также подчеркнул, что Словакия – важный транзитный и ремонтный узел для отправки западных вооружений на Украину.