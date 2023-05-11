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Штайнмайер выступил против отказа от угольной энергетики в ФРГ раньше, чем в 2038 году

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер высказался против более раннего, чем запланировано национальным законодательством, срока отказа от угля в Восточной Германии. Свою точку зрения он озвучил в среду в интервью радиостанции RBB.

Штайнмайер выступил против отказа от угольной энергетики в ФРГ раньше, чем в 2038 году
© РИА Новости

Штайнмайер пояснил, что жителям ФРГ нужна ясность и надежность. "У нас есть компромисс по углю, который предусматривает поэтапный отказ от добычи бурого угля в 2038 году. Так должно оставаться", - констатировал президент Германии.

В 2020 году Бундестаг одобрил законопроект по выходу из угольной энергетики к 2038 году. Действующее правительство в коалиционном договоре прописало, что "в идеале" будет стремиться к отказу от угольной энергетики на восемь лет раньше. В отношении Рейнского региона в земле Северный Рейн-Вестфалия на западе ФРГ это уже согласовано. С другой стороны, в восточных угольных регионах наблюдается сопротивление.

Сейчас на территории ФРГ остались только разработки бурого угля открытым способом - в карьерах и разрезах. 21 декабря 2018 года в городе Ботроп закрылась последняя угольная шахта.

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