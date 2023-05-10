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В Грузии пообещали не допустить ксенофобии в отношении русских

Власти Грузии не допустят разжигания ксенофобии в отношении граждан России в том случае, если поток туристов из РФ увеличится на фоне отмены запрета на полеты российских авиакомпаний, рассказал председатель правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе. Об этом пишет ТАСС.

В Грузии пообещали не допустить ксенофобии в отношении русских
© Wikimedia Commons

Кобахидзе подчеркнул, что перед приближением туристического сезона оппозиция снова будет предпринимать попытки посеять панику в обществе, пугать граждан страны тем, что большое количество этнических русских в стране якобы приведет к падению республики.

По его словам, правящая партия не допустит разжигания ксенофобской кампании в стране, так как в Грузии нет места подобным идеям.

Политик подчеркнул, что республика гордится своей «толерантностью и терпимостью».

Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщил, что Грузия не планирует поддерживать санкционную политику Брюсселя и Вашингтона и, тем более, не собирается открывать против России «второй фронт».

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