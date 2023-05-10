$76.69-0.1384.15-0.76

Подозреваемые в подготовке терактов на 9 мая в Белоруссии признали вину

Граждане Белоруссии, подозреваемые в подготовке терактов на 9 мая, признали вину и сотрудничают со следственными органами. Об этом пишет РИА «Новости».

Подозреваемые в подготовке терактов на 9 мая в Белоруссии признали вину
© РИА Новости

Отмечается, что стражи порядка задержали всех фигурантов по делу и водворили в СИЗО. Подозреваемые признали вину, и сотрудничают со следствием.

Против них выдвинуты обвинениям по статьям о госизмене и терроризме. В том случае, если они будут признаны виновными, им грозит жесткое наказание, вплоть до смертной казни.

По данным следствия, куратор операции находился на Украине. Он прислал своим белорусским друзьям взрывчатку американского производства, спрятанную в бытовых приборах.

Уточняется, что посылка с электроплитами была доставлена в один из минских пунктов выдачи международной курьерской службы по сложному маршруту, проходившему через несколько государств.

9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий