Подозреваемые в подготовке терактов на 9 мая в Белоруссии признали вину

Граждане Белоруссии, подозреваемые в подготовке терактов на 9 мая, признали вину и сотрудничают со следственными органами. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что стражи порядка задержали всех фигурантов по делу и водворили в СИЗО. Подозреваемые признали вину, и сотрудничают со следствием.

Против них выдвинуты обвинениям по статьям о госизмене и терроризме. В том случае, если они будут признаны виновными, им грозит жесткое наказание, вплоть до смертной казни.

По данным следствия, куратор операции находился на Украине. Он прислал своим белорусским друзьям взрывчатку американского производства, спрятанную в бытовых приборах.