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В Италии обвинили вице-премьера Испании во вмешательстве в дела страны

Итальянские власти обвинили второго заместителя главы правительства Испании, министра занятости Йоланду Диас во вмешательстве во внутренние дела Италии. Соответствующее заявление сделал глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в своем Twitter-аккаунте.

В Италии обвинили вице-премьера Испании во вмешательстве в дела страны
© Lenta.ru

По его мнению, Диас высказывала «неприемлемые суждения о выборе правительства».

«Предвыборные трудности ее партии не оправдывают оскорблений в адрес европейского партнера и союзника», — написал итальянский политик.

Таяни также подчеркнул, что подобные заявления не являются способом вести сотрудничество.

На внеочередных парламентских выборах в Италии в 2022 году победу одержала правоцентристская коалиция. Главной политической силой страны стала правая партия «Братья Италии» во главе с Джорджей Мелони, набравшей более 26 процентов голосов.

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