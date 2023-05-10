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В США объяснили главную цель Вашингтона в противостоянии Украины с Россией

Соединенные Штаты стремятся нанести как можно больше непоправимого ущерба Москве, это является основной целью Вашингтона в украинском конфликте, рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom подполковник Дэниел Дэвис.

В США объяснили главную цель Вашингтона в противостоянии Украины с Россией
© РИА Новости

Американские официальные лица прекрасно понимают, предположил военный эксперт, что у военнослужащих ВСУ нет даже малейших шансов на победу в противостоянии с Москвой.

По его оценке, будущее украинских солдат и судьба Украины в целом совершенно не беспокоит ни Белый дом, ни Пентагон.

Дэвис напомнил, что в оборонном ведомстве США заявили ранее, что главная цель - нанести вред РФ. Соответственно, они принимают меры для ее реализации, не волнуясь о том, сколько человеческих жизней заберет конфликт.

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Эксперт резюмировал, что Вашингтон постарается затянуть противостояние на Украине на максимально возможный срок.

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