Соединенные Штаты стремятся нанести как можно больше непоправимого ущерба Москве, это является основной целью Вашингтона в украинском конфликте, рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom подполковник Дэниел Дэвис.

Американские официальные лица прекрасно понимают, предположил военный эксперт, что у военнослужащих ВСУ нет даже малейших шансов на победу в противостоянии с Москвой.

По его оценке, будущее украинских солдат и судьба Украины в целом совершенно не беспокоит ни Белый дом, ни Пентагон.

Дэвис напомнил, что в оборонном ведомстве США заявили ранее, что главная цель - нанести вред РФ. Соответственно, они принимают меры для ее реализации, не волнуясь о том, сколько человеческих жизней заберет конфликт.