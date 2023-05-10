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В Конгресс США внесли резолюцию об освобождении Гершковича

В нижнюю палату Конгресса США внесли проект резолюции с призывом к правительству России освободить арестованного журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на текст опубликованного документа.

В Конгресс США внесли резолюцию об освобождении Гершковича
© globallookpress.com

По данным агентства, в документе палата представителей «призывает власти РФ немедленно освободить Гершковича, который остается незаконно удерживаемым с марта 2023 года». Также авторы резолюции обратились к президенту США Джо Байдену, госсекретарю Энтони Блинкену и специальному посланнику главы Белого дома по делам заложников Роджеру Карстенсу с просьбой «поднимать вопрос об освобождении журналиста во всех взаимодействиях с российским правительством».

Кроме того в проекте документа есть призыв к Москве «обеспечить Гершковичу полный, свободный и стабильный консульский доступ» и освободить американца Пола Уилана, осужденного в РФ за шпионаж.

Напомним, что Гершковича задержали 29 марта в Екатеринбурге из-за подозрений в шпионаже в интересах США. Ему грозит тюремное заключение до 20 лет.

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