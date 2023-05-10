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В Германии раскритиковали Шредера за посещение приема в посольстве России

Ведущие немецкие газеты подробно рассказали о визите бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в российское посольство в Берлине. Большинство изданий раскритиковали политика за посещение торжественного приема по случаю 78-й годовщины Победы, часть осветила его поступок нейтрально, пишет РИА «Новости».

В Германии раскритиковали Шредера за посещение приема в посольстве России
© globallookpress.com

По данным агентства, на прием также явились бывший руководитель ГДР Эгон Кренц, лидеры АдГ Тино Хрупалла и Александр Гауланд, депутат Левой партии Клаус Эрнст.

Немецкие журналисты отметили, что видные общественные деятели Германии своим поступком прямо показали свое отношение к противостоянию на Украине.

Немецкий таблоид Bild описал мероприятие цинично и пошло, назвал его «вечеринкой», а присутствие экс-канцлера на нем охарактеризовал как «попадание в дурную компанию».

Кроме того, сотрудники издания обратили внимание на то, что расцветка галстука лидера АдГ Хрупаллы отдаленно напоминала российский триколор.

Berliner Zeitung отнеслась к визиту канцлера существенно спокойнее. Журналисты газеты не стали давать никаких оценок.

Влиятельная Frankfurter Allgemeine Zeitung не позволила себе каких-либо резких высказываний, но рассказала, что многие политики, присутствовавшие на вечеринке, постоянно встречаются с российскими дипломатами.

По данным газеты, парламентарий Клаус Эрнст ранее был активным сторонником строительства газопровода «Северный поток-2». В настоящее время, добавил автор статьи, вместе с левым политиком Сарой Вагенкнехт политик призывает к отмене санкций против Москвы.

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