Ведущие немецкие газеты подробно рассказали о визите бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в российское посольство в Берлине. Большинство изданий раскритиковали политика за посещение торжественного приема по случаю 78-й годовщины Победы, часть осветила его поступок нейтрально, пишет РИА «Новости».

По данным агентства, на прием также явились бывший руководитель ГДР Эгон Кренц, лидеры АдГ Тино Хрупалла и Александр Гауланд, депутат Левой партии Клаус Эрнст.

Немецкие журналисты отметили, что видные общественные деятели Германии своим поступком прямо показали свое отношение к противостоянию на Украине.

Немецкий таблоид Bild описал мероприятие цинично и пошло, назвал его «вечеринкой», а присутствие экс-канцлера на нем охарактеризовал как «попадание в дурную компанию».

Кроме того, сотрудники издания обратили внимание на то, что расцветка галстука лидера АдГ Хрупаллы отдаленно напоминала российский триколор.

Berliner Zeitung отнеслась к визиту канцлера существенно спокойнее. Журналисты газеты не стали давать никаких оценок.

Влиятельная Frankfurter Allgemeine Zeitung не позволила себе каких-либо резких высказываний, но рассказала, что многие политики, присутствовавшие на вечеринке, постоянно встречаются с российскими дипломатами.