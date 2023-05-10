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Стало известно о повреждении газопровода в Днепропетровской области

В Днепропетровской области на Украине повреждены промышленное предприятие и газопровод. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации Николай Лукашук.

Стало известно о повреждении газопровода в Днепропетровской области
© РИА Новости

«Повреждено промышленное предприятие…, газопровод», — написал он.

Лукашук уточнил, что речь идет о сооружениях в городе Никополь.

Ранее в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу, которая продлилась примерно полчаса.

Напомним, что ВС России начали наносить массированные удары по военным и энергетическим объектам Украины с 10 октября после теракта на Крымском мосту. С тех пор на территории страны воздушная тревога звучит каждый день.

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