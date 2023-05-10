Стало известно о повреждении газопровода в Днепропетровской области
В Днепропетровской области на Украине повреждены промышленное предприятие и газопровод. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации Николай Лукашук.
«Повреждено промышленное предприятие…, газопровод», — написал он.
Лукашук уточнил, что речь идет о сооружениях в городе Никополь.
Ранее в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу, которая продлилась примерно полчаса.
Напомним, что ВС России начали наносить массированные удары по военным и энергетическим объектам Украины с 10 октября после теракта на Крымском мосту. С тех пор на территории страны воздушная тревога звучит каждый день.