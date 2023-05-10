Санду призвала начать переговоры по евроинтеграции Молдавии в начале 2024 года

Президент Молдавии Майя Санду в своей статье для The Economist Евросоюз (ЕС) начать переговоры о вступлении в него страны в начале следующего года.

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По ее словам, евроинтеграция республики является жизненно необходимым вкладом в стабильность и безопасность всей Европы.

«Это крайне важно для укрепления наших отношений, и я призываю ЕС уже в этом году принять решение о том, чтобы переговоры начались в начале 2024 года», — заявила Санду.

Она подчеркнула, что принятие решения о проведении переговоров по этому вопросу придаст Молдавии необходимый импульс для продолжения реформ, а также закрепит ее положение как будущего члена объединения. Политик отметила, что граждане республики уже давно поддерживают ее вступление в Евросоюз и не намерены менять свою позицию.

Кроме того, молдавский лидер указала, что Кишиневу нужно ускорить процесс финансирования развития инфраструктуры страны.

«Нам также необходимо упрочнять взаимодействие в сфере обороны и обеспечения безопасности, активизировать объединение энергосистем», — добавила она.