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The Hill: Зеленский может пойти на переговоры с Россией, чтобы «сохранить лицо»

Автор американского издания The Hill Джозеф Боско заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может пойти на переговоры с Россией ради того, чтобы «сохранить лицо».

СМИ: Зеленский может пойти на переговоры с РФ, чтобы «сохранить лицо»
© globallookpress.com

При этом автор считает, что переговоры могут начаться при посредничестве со стороны Китая.

«Вполне возможно, что Зеленский готов предложить Путину прекращение боевых действий ради сохранения лица, а это означает, что Россия сохранит за собой часть территории», – написал Боско.

Он также добавил, что возможностей «сохранить лицо» у Зеленского становится всё меньше. Кроме того, Боско считает, что дальнейшие решения Зеленского могут исходить из желания президента США Джо Байдена продолжать оказывать военную поддержку Украине.

Ранее Владимир Зеленский провел совещание по реформам, связанным со вступлением в ЕС.

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