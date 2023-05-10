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Байден исключил проведение переговоров по повышению потолка госдолга

Глава США Джо Байден исключил проведение переговоров и консультаций по вопросу о повышении потолка госдолга, рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что во вторник, 9 мая, американский лидер обсудил вопросы внутренней повестки с лидерами Конгресса.

Жан-Пьер пояснила, что после встречи ничего не изменилось: Белый дом не планирует вести переговоры по потолку госдолга.

По ее словам, администрация полагает, что Конгрессу следует повысить потолок без каких-либо условий и требований.

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Ранее в Минфине США предупредили, что ведомство практически исчерпало возможности, позволяющие избежать дефолта.

В ведомстве отметили, что кредитные лимиты необходимо увеличить до 1 июня. Если Конгресс не пойдет на этот шаг, Минфин не сможет обслуживать обязательства в необходимых объемах.

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