Байден исключил проведение переговоров по повышению потолка госдолга

Глава США Джо Байден исключил проведение переговоров и консультаций по вопросу о повышении потолка госдолга, рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что во вторник, 9 мая, американский лидер обсудил вопросы внутренней повестки с лидерами Конгресса.

Жан-Пьер пояснила, что после встречи ничего не изменилось: Белый дом не планирует вести переговоры по потолку госдолга.

По ее словам, администрация полагает, что Конгрессу следует повысить потолок без каких-либо условий и требований.

Ранее в Минфине США предупредили, что ведомство практически исчерпало возможности, позволяющие избежать дефолта.