Суд освободил экс-премьера Пакистана Хана под залог

Верховный суд Исламабада освободил бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана под залог на две недели. Ранее ему была назначена мера пресечения в виде ареста на восемь суток по делу о нецелевой растрате средств.

© Umar Qayyum, Xinhua, Globallookpress

В ходе заседания суд признал арест незаконным и недействительным. Как сообщает издание Dawn, на заседании находилось большое количество сторонников Хана, выкрикивающих лозунги. Из-за этого суд несколько раз откладывался.