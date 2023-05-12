$75.88-0.8182.89-1.26

Суд освободил экс-премьера Пакистана Хана под залог

Верховный суд Исламабада освободил бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана под залог на две недели. Ранее ему была назначена мера пресечения в виде ареста на восемь суток по делу о нецелевой растрате средств.

Суд освободил экс-премьера Пакистана Хана под залог
©  Umar Qayyum, Xinhua, Globallookpress

В ходе заседания суд признал арест незаконным и недействительным. Как сообщает издание Dawn, на заседании находилось большое количество сторонников Хана, выкрикивающих лозунги. Из-за этого суд несколько раз откладывался.

Напомним, бывшего премьера Пакистана задержали сотрудники Национального бюро отчетности по делу о нецелевой растрате средств фонда «Аль-Кадир Траст». Его обвиняют в коррупции и отмывании около 240 миллионов долларов.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий