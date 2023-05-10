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Глава МИД Китая указал Шольцу на последствия затягивания конфликта на Украине

Глава МИД Китая Цинь Ган в ходе встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем указал ему на негативные последствия затягивания конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на китайское внешнеполитическое ведомство.

В Китае указали Шольцу на последствия затягивания конфликта на Украине
© lenta.ru

«Затягивание войны лишь приведет к еще большим трудностям, нужно как можно скорее прекращать ведение огня и завершать боевые действия», — заявил китайский министр. Он призвал к урегулированию украинского конфликта политическими методами, чтобы найти путь к долгосрочной безопасности в Европе.

Цинь Ган подчеркнул, что позиция Китая в отношении кризиса заключается в содействии проведению мирных переговоров.

Ранее сообщалось, что Шольц пригласил премьера Госсовета КНР Ли Цяна на переговоры в Берлин с целью ослабить обострившуюся напряженность между Европой и Китаем. Отмечалось, что канцлер планирует обозначить красные линии в вопросе любых изменений статус-кво на Тайване.

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