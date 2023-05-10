В Китае указали Шольцу на последствия затягивания конфликта на Украине

«Затягивание войны лишь приведет к еще большим трудностям, нужно как можно скорее прекращать ведение огня и завершать боевые действия», — заявил китайский министр. Он призвал к урегулированию украинского конфликта политическими методами, чтобы найти путь к долгосрочной безопасности в Европе.